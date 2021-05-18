Внезапная проверка боеготовности ракетных войск началась в Белоруссии. Об этом сообщает Министерство обороны. При этом Совет безопасности Белоруссии заявил о наличии рисков из-за активности НАТО вдоль границ. Утверждается, что только за последнюю неделю было отмечено 25 вылетов пилотируемой и беспилотной разведывательной авиации.