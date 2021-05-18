Внезапная проверка боеготовности ракетных войск началась в Белоруссии. Об этом сообщает Министерство обороны. При этом Совет безопасности Белоруссии заявил о наличии рисков из-за активности НАТО вдоль границ. Утверждается, что только за последнюю неделю было отмечено 25 вылетов пилотируемой и беспилотной разведывательной авиации.
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Расстрел в Казани обнажил проблемы путинской России На улицах советских городов было спокойно, а в школах не требовалась специализированная охрана. Еще в конце 1980-х годов в моей школе была только вахтерша, а дежурство на входе вели старшеклассники, которые проверяли наличие сменной обуви. И никаких серьезных инцидентов я не припоминаю…