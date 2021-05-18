Госпиталь в выставочном комплексе «Ленэкспо» снова начнет принимать больных с коронавирусом. Также под заражённых перепрофилировали городскую больницу имени Семашко. Всему виной рост заболеваемости и числа госпитализаций.

На прошлой неделе в Петербурге число активных больных и количество госпитализаций выросло почти на треть. Об этом губернатор города Александр Беглов рассказал в традиционном радиообращении. По его словам, если тенденция сохранится, то по требованию Роспотребнадзора городская администрация может усилить ограничения. При этом, об отмене важных мероприятий речи пока не идет.

Сегодня Госпиталь для ветеранов войн расширил мощности павильона-трансформера. Там дополнительно развернули 120 коек. В Петербурге свободно около 10 процентов коек в 12 городских и двух федеральных стационарах. Вице-губернатор Олег Эргашев накануне напомнил, что все основные ограничения будут действовать до конца этого месяца. В городе сохраняются масочный режим и ограничения для публичных мероприятий. В то же время, полный курс вакцинации прошли от силы 10 процентов горожан. При том, что запас препаратов городе составляет около 180 тысяч доз.

В Петербурге за последние сутки выявили 772 новых случая коронавируса, умерло 43 петербуржца. Число активных больных приближается к 15 с половиной тысячам.