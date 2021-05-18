Центральный детский магазин на Лубянке опечатали за несоблюдение противоэпидемических норм

В отношение руководства магазина уже возбуждено административное дело. Оно связано с проведением массового мероприятия в минувшее воскресенье. В частности, как указывает глава Роспотребнадзора, среди нарушений выявлено несоблюдение перчаточно-масочного режима, отсутствие обеззараживающего оборудования, нехватка антисептических средств, кроме того у сотрудников нет ПЦР-тестов. Все материалы расследования будут в дальнейшем переданы в Тверской районный суд Москвы.

В воскресенье в торговом центре прошла автограф-сессия с участием актеров фильма «Майор Гром». В социальных сетях появились видео, на которых люди стоят в огромных очередях на вход в магазин, многие из них без защитных масок, кроме того, там не соблюдалась социальная дистанция.

За нарушения, допущенные организаторами во время мероприятия предусмотрены штрафы. Так, должностное лицо может заплатить до 150 тысяч рублей, а юридическое – до полумиллиона. Кроме того, магазину грозит закрытие сроком до 90 дней.

Издательство Bubble Comics, которое и организовало автограф-сессию, менее чем через час после начала мероприятия просили фанатов разойтись, однако эта просьбы была проигнорирована.