Басманный суд Москвы продлил срок ареста предпринимателю Борису Шпигелю до конца августа. Таким образом было удовлетворено ходатайство следствия, которое утверждает, что глава компании «Биотек» давал взятки бывшему губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву. Адвокаты предпринимателя неоднократно говорили о том, что он не может находиться в СИЗО из-за плохого здоровья.