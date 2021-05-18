Авиакомпания S7 отменила рейсы в Турцию до конца летнего сезона, — сообщает газета РБК, ссылаясь на пресс-службу перевозчика. Как только эпидемиологическая обстановка нормализуется, авиасообщение будет восстановлено. Ранее «Аэрофлот» сообщил, что отменил все рейсы в Турцию на июнь, кроме разрешенных двух в неделю.
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