Авиакомпания S7 отменила рейсы в Турцию до конца летнего сезона, — сообщает газета РБК, ссылаясь на пресс-службу перевозчика. Как только эпидемиологическая обстановка нормализуется, авиасообщение будет восстановлено. Ранее «Аэрофлот» сообщил, что отменил все рейсы в Турцию на июнь, кроме разрешенных двух в неделю.