Жители Петербурга должны будут согласовывать уличные акции с ФСБ во время проведения Чемпионата Европы по футболу

Жители Санкт-Петербурга должны будут согласовывать уличные акции с ФСБ во время проведения Чемпионата Европы по футболу.

Новый порядок согласования митингов продлится в Петербурге более месяца — со 2 июня до 12 июля. В это время в городе будет действовать межведомственный оперативный штаб, который займётся организацией мероприятий футбольного первенства. Новый орган возглавит первый замдиректора ФСБ Сергей Королев, рассказывает портал «Медиазона». Также в штаб войдут заместители глав МВД, федеральной службы охраны и национальной гвардии. Именно он вместе с чиновниками Смольного будет согласовывать все уличные акции во время чемпионата. Городская администрация и ранее отказывала в проведении митингов, шествий и даже одиночных пикетов. Сотрудники ссылались на противоэпидемические меры, хотя организаторам спортивных зрелищ разрешили собирать до 25 тысяч человек. Представители оппозиции считают, что ограничения продиктованы политическими соображениями, которые связаны с избирательной кампанией. Этой осенью петербуржцы будут выбирать депутатов госдумы и заксобрания города.

Сегодня власти Санкт-Петербурга сказали, что продолжают подготовку к крупным массовым мероприятиям, в том числе к футбольному первенству, а также к Международному экономическому форуму, несмотря на ухудшение эпидемиологической обстановки.