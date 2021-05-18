Роспотребнадзор приостановил работу Центрального детского магазина, обвинив его в нарушении эпидемиологических норм

Роспотребнадзор приостановил работу Центрального детского магазина в Москве, обвинив его в нарушении эпидемиологических норм. Материалы дела будут переданы в суд.

16-го мая в магазине состоялась встреча с актерами фильма «Майор Гром». На мероприятии, по данным ряда СМИ, присутствовало более 5-ти тысяч человек.