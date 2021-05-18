В Москве побит температурный рекорд конца 19 века. Как сообщили агентству Интерфакс в метеобюро города, воздух в районе главной столичной метеостанции на ВДНХ к полудню прогрелся до 29,2 градуса – это на одну десятую больше, чем 18-го мая 1898-го года. При этом температура продолжает повышаться, и окончательное значение нового абсолютного максимума станет известно к исходу дня.

В связи с аномальной жарой второй день подряд в городе сохраняется предпоследний, оранжевый уровень погодной опасности. Впрочем, по прогнозам, уже завтра характер погоды в столичном регионе начнет меняться.