Директор российской Службы внешней разведки в эксклюзивном интервью BBC предположил, что кибератаки на американскую компанию Solar winds могли исходить от западных спецслужб.

Взлом сетей Solar winds в 2020 году, который на Западе назвали самой технически изощренной атакой на сегодняшний день, по мнению Сергея Нарышкина, связан с действиями западной разведки, и его могли организовать Великобритания и США, — Вашингтон, как напоминают западные наблюдатели, заподозрил в совершенных действиях Россию, включив шесть российских технологических компаний в санкционный список. По словам главы внешней разведки, доказательств причастности СВР к атакам нет, по крайней мере, «в публичной плоскости», их «пока никто не видел». Как следует из интервью, Нарышкин делает соответствующие выводы на основании информации от бывшего сотрудника Агентства национальной безопасности США Эдварда Снудена: восемь лет назад тот передал западным СМИ, в частности, британской Гардиан, секретные материалы о программах слежки спецслужб США и Великобритании в интернете, которые, “ внедряли секретные уязвимости в коммерческие программы шифрования”.

В интервью BBC руководитель СВР также сообщил, что он состоит в электронной переписке с главой британской MI6 и надеется на их скорую личную встречу.