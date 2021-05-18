В Кремле призвали не гадать о месте возможной встречи Владимира Путина и Джо Байдена. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков пообещал сделать соответствующее сообщение, как только и если окончательная договоренность будет достигнута.

Идею проведения российско-американского саммита на нейтральной территории в середине апреля выдвинул глава Белого дома. Впоследствии он уточнил, что предложил российскому коллеге встретиться летом в Европе.

До предложенной США даты проведения встречи президентов Путина и Байдена остаётся меньше месяца, однако Россия до сих пор не дала официального согласия на саммит,— пишет «Коммерсантъ».

Идёт ли речь о Женеве или другом швейцарском городе, «Коммерсантъ» пока выяснить не удалось.