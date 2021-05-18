Бывший вице-губернатор Приморья назначен временным мэром Владивостока. Константин Шестаков занял место Олега Гуменюка, подавшего сегодня в отставку на фоне критики со стороны губернатора и полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе.

Гуменюк был избран на пост мэра депутатами городской думы в марте 2019-го года.

Депутат Госдумы от партии КПРФ Алексей Корниенко считает, что отставка мэра Владивостока Олега Гуменюка была ожидаемой. Об этом он рассказал в интервью «Эху».

Корниенко отметил, что отрицательное отношение к Гуменюку могло повлиять на будущие выборы в Госдуму, поэтому ему предложили добровольно уйти в отставку.