Возбуждением дела против Tut.by белорусские власти пытаются подавить любое альтернативное мнение – политолог

В отношении руководства издания Tut.by завели уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Как сказал белорусский политолог Александр Класковский в эфире радиостанции «Эхо Москвы», белорусские власти пытаются подавить любое альтернативное мнение.

«Власти развернули планомерную атаку на крупнейший независимый Интернет-ресурс. И это такое продуманное наступление, потому что в конце прошлого года Tut.by лишили статуса СМИ, но редакция продолжала работать. Продолжала, несмотря на то, что ее журналисты арестовывались. И сейчас журналистка Борисевич отбывает полугодовой срок ареста. Все это связано с тем, что белорусские власти пытаются задавить любую альтернативу,» – сказал он.

По словам А.Класковского, сейчас идет классический этап «контрреволюции», после того, как не удалась белорусская революция августа прошлого года, и началось ее подавление. «И независимые СМИ рассматриваются властями просто как враги. И не потому, что они ведут какую-то подрывную работу, а просто потому что объективная информация на сегодня для властей неприемлема, поскольку они на вооружение взяли оголтелую пропаганду. Они ситуацию рисуют в категории заговоров, в том числе против лично Лукашенко и его семьи. Понятно, что альтернативная информация для них сейчас как острый нож, поэтому очаги такой крамолы затапливаются», — отметил политолог.

А.Класковский предположил, что это уголовное дело может закончиться судом и суровыми наказаниями.

«Уголовное преследование — это уже не шутки. Сейчас за решеткой находится более десятка белорусских журналистов по разных делам, и это дело тоже может закончится судом и суровыми наказаниями. Независимые СМИ все больше уходят в Телеграм-каналы, в мессенджеры, соцсети. Эта борьба «щита и меча» продолжается. Белорусские власти действуют неумно, потому что когда они уничтожают профессиональные СМИ, то публика больше начинает читать Телеграм-каналы, где стиль гораздо более радикален. А победить интернет в принципе даже при всей брутальности белорусских властей задача нереальная», — заключил политолог.