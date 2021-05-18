Z Архив новостей новости
5 2 6 918
14:05, 18 мая 2021

Центральный детский магазин в Москве опечатали за нарушение противоэпидемических мер

Центральный детский магазин в Москве опечатали за нарушение противоэпидемических мер. Столичное управление Роспотребнадзора возбудило административное расследование в отношении организаторов площадки, где прошло массовое мероприятие с нарушением обязательных требований.
О проверке ведомством стало известно после того, как в воскресенье в ЦДМ была отменена запланированная автограф-сессия для поклонников фильма «Майор Гром». Судя по видеороликам, которые публиковали в соцсетях очевидцы, в Детском мире на Лубянке собралась огромная толпа. Позже организаторы сообщили, что далеко не все желающие могут попасть на мероприятие.


Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Александр Баунов журналист, публицист, главный редактор сайта Carnegie.ru

Разговоры в 21 веке о праве на оружие — неуместная архаика Отбиваться от бандитов? Это вы реально хотите, чтобы у нас в микрорайонах в многоподъездных домах-пластинах люди сами решали, от кого отстреливаться? Право на вооруженное восстание народа? Серьезно?..

5 113 6 36276 11.05
Блоги

Юрий Каннер президент Российского еврейского конгресса

Проверка на простых вопросах Вот зная все это (а это известно и не подвергается сомнению), на чьей стороне должны быть все люди, так сказать, доброй воли?...

5 325 6 21685 14.05
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

Авианосцы уходящей страны Если примут решения, то надо дать авианосцам имена – «Пенсия», «Обнуление», «Путин». Гонка вооружений ест Россию живьем…

5 87 6 8430 11:53
Блоги

Константин Косачев вице-спикер Совета Федерации

Несколько соображений о палестино-израильском конфликте Есть риск быть необъективными, в чем заключается, например, ошибка тех, кто рассматривает самоопределение Крыма в отрыве от предшествующих событий на Украине…

5 202 6 27543 14.05
Блоги

Анна Кузнецова Уполномоченный по правам ребенка в России

В чем причины и что делать, чтобы больше НИКОГДА Нужно оградить наших детей от грязи, псевдогероев, наводнивших инфопространство. Наполнить информационных мир наших детей созидательным смыслом и высокими ценностями. Тогда мы не потеряем наших детей ни физически, ни духовно…

5 88 6 13375 12.05
Блоги

Юрий Каннер президент Российского еврейского конгресса

Подоплека ультиматума Те, кто знакомы с ситуацией в этой части мира понаслышке, сочтут эту новость рутинной: ну, опять евреи с арабами выясняют отношения, мутузя друг друга, — так они там живут. Но это не соответствует действительности…

5 82 6 13964 11.05
Блоги

Кусок эфира

Максим Шевченко: Миф о демократическом государстве разрушен действиями Нетаньяху те, кто кричат про «победобесие» и критикуют Путина за лязганье гусениц — очень даже одобряют действия Израиля, когда тот бомбит тяжелыми бомбами Газу и занимают позиции абсолютно не либеральные и не демократические…

5 179 6 29668 14.05
Блоги

+ В Подмосковье третьеклассники прошли маршем с игрушечными автоматами В Подмосковье третьеклассники прошли маршем с игрушечными автоматами Дети кричали «Мы русские, с нами Бог»...

5 414 6 72794 15.05
8читать ;смотреть
Блоги

Виктор Шендерович писатель

Новый Холокост всегда на пороге Задайте себе вопрос: как получилось, что независимая Палестина уже четверть века не производит ничего, кроме кротовых нор для военной коммуникации, ненависти к евреям и ракет для их убийства?..

5 394 6 77243 16.05
Блоги

+ Патриарх Кирилл призывает женщин, не готовых воспитывать детей, не делать аборт, а отдать младенцев РПЦ Патриарх Кирилл призывает женщин, не готовых воспитывать детей, не делать аборт, а отдать младенцев РПЦ «Если вы не можете воспитать ребенка, но вы его родили или готовы родить, — не убивайте ребенка, родите и отдайте нам, Церкви»...

5 57 6 11467 13.05
8читать ;смотреть
Блоги

Дмитрий Гудков политик

Становится ещё более безнадёжно Они умеют искать, в том числе в Сети. Но не убийц и террористов — а врагов режима…

5 61 6 45575 11.05
Блоги

Сахаровский центр многофункциональная общественная и просветительская площадка (власти считают иноагентом)

Заявление о срыве юбилейной выставки к 100-летию Андрея Сахарова Будущее страны, которую руками чиновников пытаются отгородить от наследия одного из лучших своих сынов, рискует оказаться печальным…

5 44 6 9680 17.05
Блоги

Сергей Удальцов лидер движения «Левый фронт»

Расстрел в Казани обнажил проблемы путинской России На улицах советских городов было спокойно, а в школах не требовалась специализированная охрана. Еще в конце 1980-х годов в моей школе была только вахтерша, а дежурство на входе вели старшеклассники, которые проверяли наличие сменной обуви. И никаких серьезных инцидентов я не припоминаю…

5 63 6 14428 15.05
Блоги

Тина Канделаки телеведущая, продюсер

Уравнение без известных После «Колумбайна» американские психологи сделали вывод, что причиной 23 всех школьных инцидентов являлись унижения, которым подвергались будущие убийцы…

5 23 6 5184 12.05
Блоги

Сергей Бунтман 1-й заместитель главного редактора «Эха Москвы»

Кощунство и страх перед Историей Когда, очнувшись, государство опять столкнётся с никуда не подевавшимися фактами, для поверивших в сказку опять наступит катастрофа сознания…

5 228 6 53940 17.05
Блоги

Максим Шевченко журналист

Почему у нас утвердилась американская «традиция» расстрелов в школе? В такой ситуации социальные шизоидные комплексы и дикие последствия их прорыва из подсознания не могут не стать фоном российской жизни…

5 196 6 91429 11.05

Популярное за неделю

Новости

«Открытые медиа»: Московский метрополитен подал в суд на внука потерпевшего по делу Алексея Навального С Игоря Колесникова администрация подземки требует взыскать 83 тысячи рублей…

5 15 6 12670
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
События типа казанских любопытны тем, что обнажают безмерность идиотизма и порождают оторопь: а что будет с людьми, которые несут дикую чушь, когда это закончится? Как им переобуваться, как им оправдываться?..

5 37 6 109837 12.05
#слушать 52:07 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование

«Научный склад преступного ума» (заключенные, занимавшиеся наукой). 3456318
Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 3 6 4134 16.05
Блоги

Сергей Асланян журналист «Эха Москвы»

Анализ боеспособности стрелка Ильназа Галявиева Все это демонстрирует отточенный навык владения данным типом оружия. Как и в случае с «керченским стрелком», он должен был оказаться прекрасно подготовленным и невероятно опытным, что не находит подтверждения…

5 109 6 234017 12.05
Блоги

Александр Невзоров публицист

+ Имя Бога, казанский стрелок, оружие, Кремль, Единая Россия и «я больше не буду» Имя Бога, казанский стрелок, оружие, Кремль, Единая Россия и «я больше не буду» Инициатив по казанскому делу — тьма. Самой интересной является инициатива выявления подростков, проявляющих интерес и склонность к оружию. Могу облегчить работу операм…

5 50 6 119368 16.05
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9119843
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4909102

Сегодня в эфире