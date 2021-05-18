Центральный детский магазин в Москве опечатали за нарушение противоэпидемических мер. Столичное управление Роспотребнадзора возбудило административное расследование в отношении организаторов площадки, где прошло массовое мероприятие с нарушением обязательных требований.

О проверке ведомством стало известно после того, как в воскресенье в ЦДМ была отменена запланированная автограф-сессия для поклонников фильма «Майор Гром». Судя по видеороликам, которые публиковали в соцсетях очевидцы, в Детском мире на Лубянке собралась огромная толпа. Позже организаторы сообщили, что далеко не все желающие могут попасть на мероприятие.