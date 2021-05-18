Столичные власти опровергли информацию о необязательном ношении перчаток в общественном транспорте. Департамент транспорта напомнил, что требования Роспотребнадзора на этот счет сохраняются. Отсутствие одного из средств защиты – маски или перчаток – грозит штрафом.

Так в мэрии прокомментировали видео, распространенное накануне в Telegram-канале Readovka. На нем два инспектора московского метро выписывают мужчине штраф за отсутствие маски и один из сотрудников, чьего лица не видно, говорит: «за перчатки не штрафуем, но маска должна быть».