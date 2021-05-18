Администрация Петербурга проведет все торжества и крупные мероприятия, которые запланированы на ближайшее время. Это произойдет несмотря на то, что в городе число больных коронавирусом и количество госпитализаций выросло почти на треть. Об этом губернатор города Александр Беглов рассказал в традиционном радиообращении.

Александр Беглов добавил, что если тенденция к росту числа заболевших и госпитализаций сохранится, то по требованию Роспотребнадзора в городе могут усилить коронавирусные ограничения.