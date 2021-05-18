В Белоруссии заблокирован один из главных новостных порталов — TUT.BY. Руководство редакции обвиняют по серьёзной статье.

Обыски, задержания, уголовное дело и блокировка. На сетевое издание TUT.BY власти Белоруссии сегодня обрушились со всей мощью. К главному редактору сетевого издания Марине Золотовой и другим её коллегам утром пришли сотрудники департамента финансовых расследований. В квартирах журналистов, а также в самой редакции устроили обыски. У главного редактора дома сломали дверь в общий тамбур на её этаже. Двери в офис издания TUT.BY силовики закрасили или заклеили полиэтиленом. Сотрудники, которые работали в редакции, перестали отвечать на звонки. Нельзя было связаться с журналистами, которые приехали освещать события к офису. С некоторыми связи нет до сих пор, отмечают независимые белорусские СМИ. Наведались силовики и в региональные офисы издания. Позже Комитет госконтроля Белоруссии, который следит за тем, как расходуется госбюджет, и исполняются указы президента, поручения правительства и госорганов, обвинил должностных лиц компании Тут Бай Медиа в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. В департаменте финансовых технологий, который входит в Комитет госконтроля, считают, что компания необоснованно использовала господдержку после того как в 2019 году получила статус резидента Парка высоких технологий. Он предусматривает льготное налогообложение. Вскоре портал был заблокирован, причём даже в России при помощи VPN-сервиса он был недоступен. Позже заработало зеркало сайта. TUT.BY — крупнейшее независимое белорусское СМИ, издание активно освещало акции против президента Александра Лукашенко. В прошлом месяце портал посетили две трети белорусских пользователей.

Журналистку портала Катерина Борисевич в марте приговорили к полугоду колонии. Её признали виновной в разглашении врачебной тайны. Она со ссылкой на врача сообщила, что активист Роман Бондаренко, погибший в ноябре в центре Минска в ходе столкновений с неизвестными, не был пьян, что опровергало сообщения гостелеканалов.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее сетовал на то, что классические нормы и принципы профессиональной журналистики разрушаются, а нынешнее время, по его выражению, является «эпохой постправды и фейкньюс».

Этой осенью глава государства говорил, что белорусские СМИ должны действовать в соответствии с политикой властей.

Лукашенко выразил убеждение, что интересы государства в средствах массовой информации следует продвигать более настойчиво.

Пресс-служба Комитета госконтроля Белоруссии сообщила, что в отношении руководства издания TUT.BY завели дело об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.

Белорусский политолог Александр Класковский сказал «Эху», что власти пытаются подавить любое альтернативное мнение.

Класковский предположил, что это уголовное дело может закончиться судом и суровыми наказаниями.