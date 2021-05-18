Британский корабль зашел в порт Одессы, — сообщает Интерфакс. Украинские военные информируют, что на его борту проведут совместные учения с британскими моряками. Речь идет о совсем новом корабле, который был принят в состав Королевского флота летом минувшего года. Российские военные ранее говорили, что будут следить за его нахождением в Черном море.