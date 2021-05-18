Прокуратура Германии сообщает о задержании местного жителя, которого подозревают в экспорте в РФ станков

Прокуратура Германии сообщает о задержании местного жителя, которого подозревают в экспорте в Россию станков без необходимого разрешения. Проведены обыски в его доме и на рабочем месте, в Лейпциге и Берлине были проведены следственные действия в отношении третьих лиц. Имена этих людей на называются. Речь идет о нарушении закона о внешней торговле по двум эпизодам. Как напоминает ТАСС, по аналогичным обвинениям в прошлом году уже были задержаны несколько бизнесменов.
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