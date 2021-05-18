Через час в Москву должен прибыть рейс из столицы Непала, который был организован посольством и Россотрудничеством. На борту самолета «Аэрофлота» более 250 человек, которые не могли выехать из Непала. В этой стране введены ограничения на перелеты из-за ухудшения эпидемиологической обстановки.