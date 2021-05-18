В Петербурге действительно отмечается рост числа инфицированных, однако ситуация не критична, — считает губернатор

В Санкт-Петербурге действительно отмечается рост числа инфицированных коронавирусом, однако ситуация не критична, — считает губернатор Александр Беглов. По его словам, если ситуация будет ухудшаться, Роспотребнадзор будет вынужден вводить ограничения. При этом Беглов отметил, что Санкт-Петербург продолжает подготовку к Международному экономическому форуму, матчам Чемпионата Европы по футболу, Дню города, а также празднику выпускников «Алые паруса».

Отмечу, согласно данным оперативного штаба, в северной столице за минувшие сутки выявлено почти 800 новых инфицированных коронавирусом.