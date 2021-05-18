Песков объяснил, чем занимается научный совет при Совбезе

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил на брифинге с журналистами, чем занимается научный совет при Совбезе, членом которого Путин назначил сотрудника ГРУ.

На вопрос корреспондента «Эха Москвы», с чем связано обновление списка научного совета при Совбезе и как работает этот орган, Дмитрий Песков ответил:

«Это консультативный орган, который привлекается по мере необходимости для получения экспертной оценки тех или иных процессов, как во внутренней, так и во внешней политики», — сказал он.

Ранее В.Путин назначил членом научного совета при Совбезе сотрудника ГРУ А.Г.Старунского, которого США и Эстония обвиняли в распространении фейков о ковиде.

На уточняющий вопрос, кто этот господин Старунский, Песков сказал: «Ко многим есть разные претензии, и они всегда бывают несостоятельными, они не основываются на какой-то конкретной информации», — отметил он.

На вопрос, связан ли этот господин с ГРУ, пресс-секретарь ответил: «Я не располагаю этой информацией, я не знаю».