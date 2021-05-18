В Москве побит температурный рекорд 124-летней давности. На метеостанции ВДНХ температура достигла 29,2 градуса, — рассказал агентству ТАСС ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. До этого самое жаркое 18 мая было зафиксировано в 1898-м году – тогда было на одну десятую градуса меньше. По словам синоптиков, аномальная жара в последние два дня привела к отклонению температуры от средней климатической нормы на 8-9 градусов. В связи с этим в столице сохраняется предпоследний, оранжевый уровень погодной опасности.
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