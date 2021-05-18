В Германии задержали бизнесмена, продавшего России станки без одобрения местных властей. Как сообщает Генпрокуратура города Карлсруэ, мужчину подозревают в нарушении закона о внешнеэкономической деятельности. Утверждается, что он поддерживал торговые отношения с российскими предприятиями, чья закупочная деятельность управлялась российскими спецслужбами. Речь, в частности, идёт о станках, проданных в 2019-м году. Это оборудование попадает под категорию так называемых товаров двойного назначения.