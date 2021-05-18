Власти продолжают готовиться к проведению Петербургского международного экономического форума. Речи о его отмене не идет, — заверил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. При этом он сказал, что на мероприятии будут соблюдаться все необходимые меры предосторожности и ограничения.

Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов также сказал, что эпидемическая ситуация в городе позволяет готовиться к крупным мероприятиям – к экономическому форуму, Дню города, Чемпионату мира по футболу и празднику выпускников «Алые паруса».