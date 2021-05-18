Столичный Дептранс назвал недостоверной информацию, что ношение перчаток в транспорте сделали необязательным

Столичный Дептранс назвал недостоверной информацию, что ношение перчаток в московском общественном транспорте сделали необязательным.

О неформальном распоряжении не штрафовать только за перчатки писал телеграм-канал Readovka – в подтверждение он опубликовал видео с мобильного телефона, на котором слышен диалог сотрудников метрополитена с пассажиром – ему объясняют, что если бы у него была хотя бы маска, штрафа бы он избежал. В мэрии отрицают такую политику и напоминают, что оба средства индивидуальной защиты обязательны по требованию Роспотребнадзора.

Штраф за нарушение масочно-перчаточного режима составляет 5000 рублей, за год в московском транспорте, по данным мэрии, выявили свыше 400 тысяч нарушителей. При этом Дептранс настаивает, что 70% пассажиров метро носят перчатки, а 99% — маски. В то же время на всех станциях метрополитена установлены и санитайзеры для дезинфекции рук.

Автор этого материала, спускаясь ежедневно в метро – по крайней мере, на своей станции – в последние недели не видит практически никого в перчатках. И так же не замечал, чтобы сотрудники останавливали кого-то из пасссажиров за отсутствие именно перчаток, а не маски.

Практически полностью отсутствует требование о перчатках и в зарубежной практике – даже в тех городах, где сделали обязательным ношение в общественных местах не обычных масок, а хирургических и других с более высокими степенями защиты. Врачи напоминают, что при многоразовом использовании перчатки не снижают, а увеличивают риск заражения.

Ношение масок и перчаток в общественных местах из-за пандемии коронавируса стало обязательным в Москве с 12-го мая прошлого года.