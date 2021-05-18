2-ой Западный Окружной военный суд подтвердил законность отказа в возбуждении дела на сотрудников ФСБ об отравлении Алексея Навального. Это уже вторая инстанция, рассматривавшая жалобу соратников политика на бездействие следствия.

Ожидая начала рассмотрения апелляции, журналисты информагентств подготовили заготовки материала о решении суда с предсказуемым заголовком. Само заседание началось почти вовремя и продлилось менее 10 минут — в суд не явились заявители: ни юрист Владлен Лось, который подал первый иск, ни Вячеслав Гимади, который пытался оспорить решение. Сам Алексей Навальный с самого начала отказался участвовать в рассмотрении. Судья Владимир Краснов и прокурор Александр Юрочкин решили, что отсутствие заявителей не является препятствием для проведения заседания, оно прошло в ускоренном режиме. Сначала судья скороговоркой зачитал аргументы истцов. Затем прокурор представил свою позицию, повторив доводы, озвученные в суде предыдущей инстанции — он сказал, что в МВД уже провели проверку и не стали возбуждать дело в связи с отсутствием события преступления, то есть самого факта отравления Навального. Раз проверка проводилась, Следователь обосновано отказался возбуждать дело. Кроме того, в жалобе юристов, утверждает прокурор, не содержалось достаточно данных о наличии уголовно наказуемого деяния.

В СК ранее отказались заводить дело, обосновав это тем, что конкретных данных об обстоятельствах преступления заявление не содержало. В ФСБ назвали расследование о покушении и телефонный разговор Навального с одним из исполнителей «провокацией» и «подделкой».