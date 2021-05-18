Уволенные граждане за регистрацию на сайте в поддержку Навального могут обратиться в прокуратуру – Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков посоветовал обратиться в прокуратуру тем, кого уволили незаконно в связи с регистрацией на сайте в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

Отвечая на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы», как относятся в Кремле к подобным увольнениям граждан и насколько считают допустимыми «увольнения по политическим мотивам», Дмитрий Песков ответил:

«Наверное, там речь идет об участии в незаконных акциях? Точно мы с вами не знаем, поэтому я здесь не могу сказать. Но, скорее, это вопрос, который находится в прерогативе работодателя, и здесь главное — это вопрос соответствия Трудовому кодексу», — сказал Д.Песков.

На уточнения журналиста, видят ли в Кремле какие-то нарушения в данных случаях, пресс-секретарь главы страны отметил: «Если там есть нарушения Трудового кодекса, если граждане считают, что эти нарушения имеют место быть, то они вольны обращаться в прокуратуру, надзорное ведомство, которое обеспечивает соблюдение законности», — сказал Д.Песков