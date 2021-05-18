Президент Азербайджана призвал Армению решать спорные вопросы мирным путем. В телефонном разговоре с помощником американского президента по национальной безопасности Ильхам Алиев назвал неадекватной реакцию Еревана на напряженность на границе и отметил, что попытки интернационализации этого вопроса могут привести к эскалации. Так Алиев прокомментировал обеспокоенность со стороны Вашингтона из-за ситуации на границе.

Ранее Ереван утверждал, что азербайджанские военные закрепились на суверенной территории Армении. Баку вторжение отрицает.