Президент Азербайджана призвал Армению решать спорные вопросы мирным путем. В телефонном разговоре с помощником американского президента по национальной безопасности Ильхам Алиев назвал неадекватной реакцию Еревана на напряженность на границе и отметил, что попытки интернационализации этого вопроса могут привести к эскалации. Так Алиев прокомментировал обеспокоенность со стороны Вашингтона из-за ситуации на границе.
Ранее Ереван утверждал, что азербайджанские военные закрепились на суверенной территории Армении. Баку вторжение отрицает.
Президент Азербайджана призвал Армению решать спорные вопросы мирным путем
Президент Азербайджана призвал Армению решать спорные вопросы мирным путем. В телефонном разговоре с помощником американского президента по национальной безопасности Ильхам Алиев назвал неадекватной реакцию Еревана на напряженность на границе и отметил, что попытки интернационализации этого вопроса могут привести к эскалации. Так Алиев прокомментировал обеспокоенность со стороны Вашингтона из-за ситуации на границе.