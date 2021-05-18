«Аэрофлот» отменил продажу билетов в Турцию до конца июня. Исключение сделано для двух рейсов в неделю в Стамбул, которые разрешает делать оперативный штаб. Как сообщает агентство ТАСС со ссылкой на представителя компании, билеты были убраны из продажи, чтобы не создавать неудобств пассажирам в связи с возможными отменами. Перевозчик готов пересмотреть расписание после того, как будет принято решение увеличить количество рейсов.

Авиасообщение с Турцией было приостановлено до 1-го июня. Это объяснялось ухудшением эпидемиологической ситуации в стране.