Поставщики чая ждут роста цен из-за проблем у индийских производителей. Газета «Коммерсантъ» пишет, что торговые сети получили предупреждение о готовящемся подорожании черного чая на 12% на фоне закрытия крупных плантаций, связанного со сложной ситуацией с коронавирусом в Индии. В ассоциации «Росчайкофе» уточнили, что цены в рознице могут вырасти не раньше осени, так как пик сбора урожая приходится на лето. В случае резкого повышения стоимости продукции ассоциация хочет попросить власти снизить НДС для производителей.
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