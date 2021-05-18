Министерство информации Белоруссии заблокировало сайт TUT.BY. В качестве повода власти назвали многочисленные факты нарушений закона о СМИ. Сегодня в офисы одного из крупнейших информационных порталов в стране с обысками пришли силовики. Сотрудники департамента финансовых расследований также нагрянули в квартиры к журналистам издания. Против руководителей издания завели уголовное дело о неуплате налогов в особо крупном размере.

По данным на апрель, сайт TUT.BY посетили две трети белорусских пользователей. Он активно освещал акции протеста, происходящие в стране после президентских выборов.