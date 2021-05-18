Временным мэром Владивостока назначен бывший вице-губернатор Приморья Константин Шестаков. Об этом журналистам сказал глава региона Олег Кожемяко.

Сегодня уже бывший мэр, Олег Гуменюк, подал в отставку. Это произошло после критики со стороны губернатора и полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе. Претензии, в том числе, касались слишком медленной ликвидации последствий ледяного дождя, который обрушился на город в прошлом году.

Гуменюк был избран депутатами городской думы в марте 2019-го года.