Синоптики предупредили о возвращении температуры в европейской части России к нормальным значениям. Вторая половина недели отметится похолоданием. Как ожидается, столбики термометров будут находиться в районе 20-ти градусов. Кроме того, в регион придут дожди и грозы. Об этом агентству РИА Новости сказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Он также заметил, что на юге Западной Сибири температура ожидается примерно на 5 градусов ниже нормы, а в регионах Урала и Поволжья, наоборот, будет на 10-12 градусов жарче, чем обычно.
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