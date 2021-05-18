Не стало Екатерины Вильмонт, автора детективных и женский романов.

Екатерины Вильмонт не стало на 76-ом году жизни. «Каждая из нее историй помогала людям жить или просто поднимала настроение» — так считают сотрудники издательства АСТ, где издавались книги писательницы. Екатерина Вильмонт родилась в семье переводчиков Николая Вильмонта и Наталии Ман. Профессинального образования Екатерина Вильмонт не получила, тем не менее это обстоятельство не помешало ей в работе. Так называемое «своё» Екатерина Николаевна долго не писала, её полностью занимали переводы художественной литературы. Только в 95-ом году вышла первая ее авторская книга «Путешествие оптимистки, или Все бабы дуры». Неизменно книги писательницы входили в число самых популярных изданий.

За свою карьеру писательница опубликовала более 80-ти книг.