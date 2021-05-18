Президент России Владимир Путин обязал петербуржцев согласовывать уличные акции с ФСБ. Новое ограничение будет действовать во время футбольного чемпионата Евро-2020, который пройдёт этим летом.

Новый порядок согласования митингов продлится в Петербурге более месяца — со 2 июня до 12 июля. В это время в городе будет действовать межведомственный оперативный штаб, который займётся организацией мероприятий футбольного первенства. Новый орган возглавит первый замдиректора ФСБ Сергей Королев, рассказывает портал «Медиазона». Также в штаб войдут заместители глав МВД, федеральной службы охраны и национальной гвардии. Именно он вместе с чиновниками Смольного будет согласовывать все уличные акции во время чемпионата. Отмечу, городская администрация и ранее отказывала в проведении митингов, шествий и даже одиночных пикетов. Сотрудники ссылались на противоэпидемические меры, хотя организаторам спортивных зрелищ разрешили собирать до 25 тысяч человек. Представители оппозиции считают, что ограничения продиктованы политическими соображениями, которые связаны с избирательной кампанией. Этой осенью петербуржцы будут выбирать депутатов госдумы и заксобрания города.

Футбольный чемпионат Евро-2020 перенесли на этот год из-за эпидемии коронавируса. В Петербурге пройдут семь матчей первенства.