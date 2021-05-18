Суд признал законным отказ возбуждать дело на ФСБ из-за отравления Алексея Навального. Обжаловать действия правоохранительных органов сегодня попыталась защита политика.

Ранее представители оппозиционера подавали заявления о заведении трех уголовных дел: о покушении убийства по мотивам политической ненависти, покушении на государственного или общественного деятеля и о фальсификации доказательств. Ряд европейских лабораторий пришел к выводу, что в анализах Навального были следы боевого нервно-паралитического вещества. Российские медики утверждали, что доказательств отравления политика не нашли.