Сразу в несколько офисов белорусского издания tut.by, а также по домашним адресам его сотрудников пришли силовики

Сразу в несколько офисов белорусского сетевого издания tut.by, а также по домашним адресам его сотрудников пришли силовики – Комитет госконтроля сообщает об уголовном деле о неуплате налогов.

О визите сотрудников Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля первым сообщило на своем сайте само издание. Пришли как минимум в три офиса – минский, брестский и гродненский – и домой к главреду Марине Золотовой. Дверь на ее лестничной клетке выломана, не выходят на связь директора и сотрудники из минской редакции, двери туда заклеены полиэтиленом или закрашены.

Кроме того, силовиков видели и у офиса hoster.by – связанного с tut.by регистратора доменных имен, крупнейшего в стране.

В Комитете госконтроля при этом от более подробных комментариев отказываются.

Наряду с изданиями Naviny и белорусским «Радио свобода» tut.by – одно из наиболее популярных в стране независимых СМИ (Медиазона-Беларусь приводит цифру в 3,5 млн посетителей в апреле 2021-го – две трети пользователей интернета в стране).

В декабре 2020-го Tut.by лишили аккредитации из-за «недостоверной информации» в освещении протестов по итогам президентских выборов.