Солист Мариинского театра впал в кому после падения с электросамоката. Об этом сообщает 5-й канал. На опубликованных кадрах с камер видеонаблюдения видно, что Давид Залеев двигался по тротуару и упал, пытаясь проехать между тремя пешеходами. По информации телеканала, 31-летнего танцора прооперировали. Его состояние оценивается как тяжелое.

В Мариинском театре подтвердили, что солист попал в больницу, но раскрывать информацию о состоянии его здоровья отказались.