Политик Илья Яшин намерен вновь баллотироваться в Мосгордуму. Глава муниципального округа Красносельский написал в Фейсбуке, что пойдет на довыборы по 37-му округу. Он планирует баллотироваться как независимый кандидат, поэтому для регистрации ему нужно собрать больше 5-ти тысяч подписей.

В 2019-м году Яшин уже пытался стать депутатом столичного парламента, однако, как и большинство оппозиционных кандидатов, до выборов допущен не был. Формальным основанием стало отсутствие необходимого количества подписей.