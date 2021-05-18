ЕСПЧ обязал Россию выплатить компенсацию экс-главе Серпуховского района Подмосковья Александру Шестуну. Речь идет о самых первых жалобах, которые были направлены в Европейский суд по правам человека больше двух лет назад, — пишет сайт «МБХ Медиа» со ссылкой на жену осужденного. ЕСПЧ увидел нарушения, связанные с нахождением Шестуна в СИЗО и с действиями российских судов, не рассматривавших апелляции защиты незамедлительно, как того требует международное право. Осужденному присудили почти 4,5 тысячи евро.

Экс-чиновник был приговорен к 15-ти годам колонии строгого режима по обвинению во взяточничестве, мошенничестве, отмывании денег и незаконном участии в предпринимательской деятельности.