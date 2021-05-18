Новый российский авианосец может обойтись бюджету в полтриллиона рублей. Такую цифру в интервью агентству РИА Новости назвал член коллегии Военно-промышленной комиссии Владимир Поспелов. При этом он заметил, что при создании таких масштабных проектов всегда есть риск удорожания по мере строительства. Однако, по оценкам Поспелова, речь идет о повышении цены не более чем на 20%.

Целесообразность создания новых авианосцев в ближайшее время рассмотрит ВПК. Всего флоту нужно три таких корабля. Сейчас у России есть только один тяжелый авианесущий крейсер – «Адмирал Кузнецов». Он находится на ремонте.