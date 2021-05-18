Цена нефти марки Brent впервые с середины марта поднялась выше 70 долларов за баррель. Об этом со ссылкой на данные торгов на лондонской бирже пишет газета «Коммерсантъ».

Ранее российский вице-премьер Александр Новак говорил, что ожидает цены на сырье на уровне 62-66 долларов до конца года. В американском Министерстве энергетики прогнозировали, что цена Brent и вовсе составит 58 долларов за баррель.