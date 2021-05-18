В офис белорусского издания Tut.by и к его редакторам домой пришли силовики. Предположительно, это Департамент финансовых расследований. Как сказала в эфире радиостанции «Эхо Москвы» журналистка издания Анна Перова, причины пока неизвестны.

«Сейчас вся редакция сидит и не понимает, что происходит. Те (редакторы), к кому силовики пришли домой, не выходят на связь. И все остальные не догадываются, что происходит. 20 минут назад в чат они сообщили, что к ним пришли и связь пропала», — рассказала журналистка.

При этом в пресс-службе Комитета госконтроля, куда входит ДФР, не стали комментировать ситуацию, сообщив, что информация о причинах прихода силовиков в Tut.bу будет обнародована позже.