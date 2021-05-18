Президент США и его супруга задекларировали в прошлом году доход больше 600 тысяч долларов. Согласно сведениям, опубликованным на сайте Белого дома, почти 160 тысяч Джо Байден и Джилл Байден заплатили в качестве федерального подоходного налога, еще 30 тысяч потратили на благотворительность. При этом годом ранее доход супругов приближался к миллиону долларов.

Американские законы не обязывают президентов публиковать декларации, и предшественник Байдена Дональд Трамп этого не делал.