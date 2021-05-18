Обвиняемого в убийстве девяти человек в школе в Казани поставили на учёт, как склонного к суициду. Тем временем в столице Татарстана появился человек, назвавший себя сообщником стрелка.

Одиночная камера СИЗО в Казани и круглосуточное наблюдение. В таких условиях сейчас находится 19-летний житель Казани, который неделю назад напал с оружием на школу. Следствие считает, что Ильназ Галявиев, убивший семерых школьников и двух учителей, может покончить с собой. Все его перемещения по камере контролируют. Сразу после задержания Галявиев пытался совершить самоубийство, но ему помешал полицейский. До трагедии в школе в своём телеграм-канале он помимо угроз расправы обещал убить себя. Канал завёл в начале месяца, он после случившегося заблокирован. Галявиева после окончания следственных действий этапируют в Москву. Казанского стрелка, как его называют СМИ, ждёт психиатрическая экспертиза в институте Сербского. Тем временем одну из школ в татарской столице эвакуировали после письма с угрозой. Автор назвался сообщником Галявиева, передаёт агентство ТАСС. Школу, которая получила опасную записку, проверили на предмет взрывных устройств, ничего не нашли.

Следствие тем временем выясняет обстоятельства получения Галявиевым лицензии на оружие, с которым он пришёл в школу, где раньше учился. Эксперты изучают вопрос вменяемости жителя Казани в момент подготовки к преступлению и его совершения, пишет газета РБК.