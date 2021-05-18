Торговая сеть «Магнит» договорилась о покупке всего пакета акций магазинов «у дома» «Дикси». Сделка должна быть завершена уже к концу лета.

В общей сложности собственника сменят более 2,5 тысяч магазинов в Москве, Санкт-Петербурге и других регионах. При этом все торговые точки продолжат работать под привычным для потребителя названием. Цена договора основана на текущей стоимости бизнеса, говорится в заявлении «Магнита», и составляет более 90 миллиардов рублей. При этом, как отмечает ритейлер, она может быть скорректирована в зависимости от изменений чистого долга и чистого оборота капитала на момент закрытия сделки.

Точная дата заключения договора пока не называется, поскольку это зависит от согласования Федеральной антимонопольной службой, а также выполнения ряда других условий. Каких именно, пока не уточняется. Стороны уверены, что покупка состоится не позднее последнего дня лета, однако допускают смещение сроков на месяц вперед.

Вместе с тем, после сообщений о готовящейся покупке ритейлером сети «Дикси», почти на 4% выросли бумаги «Магнита». Таким образом стоимость одной акции на «Московской бирже» превышает 5 тысяч рублей. Это максимум с конца апреля.

Как отмечает интернет-издание РБК, покупка «Дикси» серьезно сократит разрыв между «Магнитом» и его главным конкурентом – X5 Retail Group.