К журналистам белорусского интернет-издания TUT.BY пришли сотрудники Департамента финансовых расследований. Они нагрянули в офис портала и домой сразу к нескольким редакторам.

Журналистка издания Анна Перова сказала «Эху», что причины пока неизвестны.

Сами силовики информацию не комментируют, обещая рассказать все позже.

TUT.BY – независимое издание, которое активно освещало акции протеста против президента Александра Лукашенко. В декабре суд лишил его статуса СМИ, посчитав, что государственным интересам может нанести вред недостоверная информация, которая, по мнению суда, содержится в некоторых материалах. Одна из журналисток, Катерина Борисевич, получила полгода колонии по статье о разглашении врачебной тайны. Поводом стало то, что она, вопреки официальной версии, звучавшей в государственных СМИ, сказала, что погибший протестующий, Роман Бондаренко, не был пьян.