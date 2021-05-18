Жертвами циклона на западе Индии стали больше 20 человек. Еще 100 пропали без вести. Как пишет местная пресса, сотни тысяч жителей остаются без электричества. Сильные порывы ветра повалили деревья, которые повредили линии электропередачи. Закрыты несколько аэропортов. У берегов Мумбаи терпят бедствие две баржи. Отмечается, что властям, таким образом, предстоит ближайшие дни одновременно ликвидировать последствия стихийного бедствия и продолжать борьбу против вспышки коронавируса.
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