Коммерсантъ: Российские власти готовятся потратить больше 400 миллиардов рублей на развитие электротранспорта

Российские власти готовятся потратить больше 400 миллиардов рублей на развитие электротранспорта. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на презентацию Министерства экономики. Издание отмечает, что правительство заложило крайне оптимистичные цели по росту доли электромобилей с одной десятой процента до 15% в 2030-м году. Вместе с тем власти намерены ограничивать импорт, увеличивая утилизационный сбор и требуя обязательной локализации батареи и мотора. По сути, отмечает «Коммерсантъ», речь идет о поддержке «КамАЗа».
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