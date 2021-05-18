Компания «Магнит» договорилась о покупке розничной сети «Дикси». Текущая оценка сделки превышает 90 миллиардов рублей. Ее закрытие планируется к концу августа. Об этом говорится в сообщении «Магнита». В рамках сделки будет приобретено больше 2,5 тысяч магазинов «Дикси» и четыре десятка торговых точек под брендом «Мегамарт». Покупка позволит второму по обороту ритейлеру в стране значительно сократить разрыв со своим главным конкурентом – Х5 Retail Group.